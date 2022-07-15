بعد وفاة والدتها.. إيفانكا ترامب: قلبي مكسور

2022-07-15 / 12:07
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هبة بريس - وكالات

نشرت إيفانكا ترامب صورة لها ولوالدتها، إيفانا، عقب إعلان وفاتها ونعيها من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت إيفانكا في تعليق على الصورة: “قلبي مكسور بسبب وفاة والدتي. كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل كبير. عاشت الحياة على أكمل وجه، ولم تفوت أبدا فرصة للضحك والرقص.. سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائما”.

ووصف إيريك ترامب، عبر إنستغرام، إيفانا بأنها كانت “قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وذات جمال متألق، وأم وصديقة مهتمة”.

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