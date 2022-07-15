متورط في السرقة بالعنف والتهديد.. إيقاف شخص بانزكان
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد وباستعمال العنف.
وكانت مصالح الأمن الوطني بإنزكان قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام ثلاثة أشخاص باقتراف عمليات للسرقة تحت التهديد وباستعمال العنف بالشارع العام، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية أحدهم وتوقيفه.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعد تحديد هوياتهم بشكل كامل.
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أصبحت وسائل التواصل الإجتماعي تكشف الغطاء عن مجموعة من المخالفات وتساعد في إيقاف مرتكبيها .
أصبح الشباب يستسهل الإعتداء والسرقة لكسب المال غير مبال بمخاطر ذلك عليهم وعلى الغير.
سخرت الدولة مجموعة من المراكز والمعاهد لادماج الشباب في سوق الشغل لكن الكثير منهم اختار طريق الإنحراف لجني المال.
من هنا يظهر الدور الإيجابي الذي تلعبه وسائل التواصل الإجتماعي حين يتم تسخيرها في خدمة مصالح المجتمع.
نتمنى أن يخرج الشباب من دوامة الجريمة وأن يتجه لصحيح اتجاهاته في الحياة
كل الشكر للأمن الوطني لاتباعه كل السبل للحد من الجريمة وتقفي آثارها ليعم الأمن داخل المجتمع.
أثبتت وسائل التواصل الاجتماعي نجاعتها وفعاليتها في نشر المعلومة بسرعة وعلى نطاق واسع