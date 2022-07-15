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متورط في السرقة بالعنف والتهديد.. إيقاف شخص بانزكان

2022-07-15 / 11:49
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد وباستعمال العنف.

وكانت مصالح الأمن الوطني بإنزكان قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام ثلاثة أشخاص باقتراف عمليات للسرقة تحت التهديد وباستعمال العنف بالشارع العام، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية أحدهم وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعد تحديد هوياتهم بشكل كامل.

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