حريق وزان: النيران تأتي على 210 هكتار من الغابات ولا خسائر بشرية

هبة بريس

أفادت مصادر محلية بإقليم وزان أن الجهود متواصلة من أجل السيطرة على الحريق الغابوي المندلع على مستوى جماعتي زومي ومقريصات.

وحسب بلاغ للسلطات، فقد تم تعزيز الموارد البشرية ووسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي من أجل احتواء النيران والحيلولة دون انتقالها إلى التجمعات السكنية المجاورة.

وفي حصيلة مؤقتة لهذا الحريق، يضيف ذات المصدر، فقد تم إلى غاية صباح يومه الجمعة 15 يوليوز 2022، تسجيل ارتفاع المساحة الغابوية التي أتت عليها النيران إلى ما يقرب 210 هكتار من الغطاء الغابوي، دون تسجيل خسائر بشرية إلى حدود الساعة.

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