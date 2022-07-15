حريق وزان: النيران تأتي على 210 هكتار من الغابات ولا خسائر بشرية

2022-07-15 / 11:33
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هبة بريس

أفادت مصادر محلية بإقليم وزان أن الجهود متواصلة من أجل السيطرة على الحريق الغابوي المندلع على مستوى جماعتي زومي ومقريصات.

وحسب بلاغ للسلطات، فقد تم تعزيز الموارد البشرية ووسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي من أجل احتواء النيران والحيلولة دون انتقالها إلى التجمعات السكنية المجاورة.

وفي حصيلة مؤقتة لهذا الحريق، يضيف ذات المصدر، فقد تم إلى غاية صباح يومه الجمعة 15 يوليوز 2022، تسجيل ارتفاع المساحة الغابوية التي أتت عليها النيران إلى ما يقرب 210 هكتار من الغطاء الغابوي، دون تسجيل خسائر بشرية إلى حدود الساعة.

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