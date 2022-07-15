وفاة أحد البريطانيين المحتجزين في دونيتسك

هبة بريس - وكالات

أبلغت مفوضة دونيتسك لحقوق الشعب داريا موروزوفا أن البريطاني بول أوري ، الذي تم أسره في دونيتسك، توفي في 10 يوليوز بسبب المرض والضغط.

وقالت في بيان اليوم: “من بين هؤلاء الأشخاص (المواطنون الأجانب الذين تم أسرهم والذين قاتلوا إلى جانب كييف) مواطن بريطاني أيضًا بول جونسون أنتوني دومينيك أوري. وخلال الفحص الطبي الأول، تم تشخيص عدد من الأمراض المزمنة لدى بول أوري، بما في ذلك، مرض السكر، المعتمد على الأنسولين وفشل الجهاز التنفسي والكلى وعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية. نظرا للتشخيصات والضغط، توفي يوم 10 يوليو”.

وأشارت إلى أنه على الرغم من خطورة الجريمة المنسوبة إليه، فقد تم تزويده بكل المساعدات الطبية اللازمة في جمهورية دونيتسك.

كما أكدت المفوضة أن المتوفي كان يقود العمليات العسكرية، وكان يجمع ويدرب المرتزقة الأجانب ليقاتلوا مع القوات الأوكرانية

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