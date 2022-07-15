وفاة زوجة دونالد ترامب السابقة عن عمر ناهز 73 سنة

هبة بريس - وكالات

توفيت إيفانا ترامب، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووالدة ثلاثة من أبنائه، يوم الخميس، عن عمر ناهز 73 عاما.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، أن إيفانا “توفيت في منزلها في مدينة نيويورك”، قائلا “كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة عاشت حياة رائعة وملهمة”.

وأضاف “كان فخرها وسعادتها أولادها الثلاثة دونالد جونيور وإيفانكا وإريك. كانت فخورة بهم إلى حد كبير، كما كنا جميعا فخورين بها”.

وتزوج الرئيس الأمريكي السابق من إيفانا سنة 1977، ودام زواجهما 15 سنة، قبل أن ينفصلا في سنة 1992.

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