حرائق العرائش.. العثور على جثة شخص وتأمين نقل 1100 أسرة من مساكنها

هبة بريس

أفادت مصادر محلية بإقليم العرائش أنه وفي مستجدات الحرائق الغابوية التي يعرفها الإقليم، فقد تم إلى غاية صباح يومه الجمعة 15 يوليوز 2022 السيطرة على الحريق المسجل بغابة “المبيكا” بمدينة العرائش.

كما تم تطويق الحريق الذي تعرفه غابة “الساحل المنزلة” بجماعة الساحل.

وقامت السلطات بتأمين نقل 1100 أسرة من مساكنها انطلاقا من 15 دوار متواجدة بالقرب من أماكن الحرائق، حفاظا على سلامة السكان ودرء لكافة المخاطر.

أما فيما يخص الخسائر البشرية والمادية التي جرى إحصاؤها، فقد تم:

العثور على جثة شخص تحمل آثار حروق متعددة، بالاضافة الى تسجيل ارتفاع المساحة التي طالتها النيران إلى ما يناهز 900 هكتار، مع انتقال النيران إلى بعض المساكن.

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