الناظور.. تثبيت مقاعد مجهزة بوسائط لشحن الهواتف معززة بالأنترنت بالكورنيش

2022-07-15 / 10:37
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هبة بريس - وجدة

لأول مرة بمدينة الناظور وفي مبادرة استحسنتها الساكنة، أقدمت وكالة مارتشيكا بكورنيش المدينة بتثبيت مقاعد مجهزة بوسائط لشحن الهواتف تشتغل بالطاقات المتجددة، مدعمة بأنترنت مجاني.

وحسب مسؤول بالوكالة، بأن المشروع تم وضعه بشكل تجريبي وهو جزء من مشروعين، أحدهما سيتم عبره إرساء مقاعد مجهزة إلكترونيا وصديقة للبيئة تشغل بالطاقة الشمسية، وتوفر للجالسين أماكن لشحن الهواتف معززة بشبكة الأنترنيت دون انقطاع بشكل مجاني.
اما المشروع الثاني، فهو تثبيت أماكن شحن للسيارات الكهربائية.

وأضاف المصدر ذاته، أن ما تم تصميمه أسفل تلك المقاعد كله من صنع مغربي، بها لوحات خاصة للعرض والإشهار، هذه الفكرة والمباردة لقيت استحسان المواطنين متمنين تعميمها، والحفاظ عليها وحمايتها من التخريب.

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