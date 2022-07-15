ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام.. أمن سلا يوقف شخصا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في حالة سكر متقدمة في إلحاق خسائر مادية بالزجاج الواقي لعدد من السيارات المستوقفة بالشارع العام بسلا الجديدة، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه وحجز سلاح أبيض كان بحوزته بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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