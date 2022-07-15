الصورة تعبيرية

ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام.. أمن سلا يوقف شخصا

2022-07-15 / 10:27
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في حالة سكر متقدمة في إلحاق خسائر مادية بالزجاج الواقي لعدد من السيارات المستوقفة بالشارع العام بسلا الجديدة، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه وحجز سلاح أبيض كان بحوزته بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عامل إنزكان يراسل أعضاء من المجلس الجماعي حول تضارب المصالح

عامل إنزكان يراسل أعضاء من المجلس الجماعي حول تضارب…

2022-07-15 / 12:30
Photo of حريق تازة: النيران تأتي على 400 هكتار وتأمين نقل وإسعاف 420 شخصا

حريق تازة: النيران تأتي على 400 هكتار وتأمين نقل…

2022-07-15 / 12:22
Photo of الناظور.. تثبيت مقاعد مجهزة بوسائط لشحن الهواتف معززة بالأنترنت بالكورنيش

الناظور.. تثبيت مقاعد مجهزة بوسائط لشحن الهواتف معززة بالأنترنت…

2022-07-15 / 10:37
Photo of وجدة .. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف أحد المشتبهين

وجدة .. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف أحد…

2022-07-15 / 09:47
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-15 / 09:09
Photo of تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن بالحسيمة

تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن…

2022-07-15 / 00:32
Photo of القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب وطارق السجلماسي

القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب…

2022-07-14 / 23:02
Photo of حادثة سير بحي المنزه بصفرو تنتهي بعملية سرقة و صراع أمني يطفو على السطح

حادثة سير بحي المنزه بصفرو تنتهي بعملية سرقة و…

2022-07-14 / 22:08
Photo of العرائش: تواصل العمليات الميدانية لإخماد الحرائق التي اندلعت بعدد من غابات الإقليم

العرائش: تواصل العمليات الميدانية لإخماد الحرائق التي اندلعت بعدد…

2022-07-14 / 21:31
Photo of الحموشي يعين عبد الكبير فرح واليا بالنيابة على أمن طنجة

الحموشي يعين عبد الكبير فرح واليا بالنيابة على أمن…

2022-07-14 / 21:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق