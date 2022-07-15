أخنوش ل”لبؤات الأطلس”: إنجازكم مصدر فخر واعتزاز
هبة بريس - الرباط
هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المنتخب الوطني للسيدات، بالتأهل لنصف نهائي كأس افريقيا ولكأس العالم.
وقال أخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “هنيئا لكل لاعبات المنتخب الوطني على التأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا للأمم ولنهائيات كأس العالم 2023.”
وأضاف “هاد الإنجاز هو مصدر فخر واعتزاز وينضاف إلى سلسلة الإنجازات اللي حققتها كرة القدم المغربية مؤخرا.. شكرا للبؤات الأطلس وحظ موفق فالمباريات القادمة!”
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2 تعليقات
سلام
بينما تقام عندنا بطولة أفريقيا للسيدات تقام في الآن نفسه بطولة اوروبا للسيدات و رغم نجاحات المنتخبات النسوية لعدة دول لم نسمع في الاخبار الرياضية ما يفيد بتهنئة رئيس او وزير ربما لان هذه الأخبار تبدأ بمثلا غي اسبانيا بالحدث الاهم جلسات نقاش وضع الامة و التصويت على قوانين تهم الجميع! و ان الفرحة لا ترسمها مباريات كرة و ان الوطنية لم تقترن ديمقراطيا بنتيجة او تتبع مبارة كرة القدم…ربما تكون تجربتنا و استثناءات مشهدنا مشهدا جديدا للدبمقراطية!!