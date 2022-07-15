وجدة .. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف أحد المشتبهين

هبة بريس - وجدة

تفاعلت ولاية أمن وجدة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي زوال اليوم الخميس 14 يوليوز الجاري، يظهر قيام أشخاص على متن سيارة برشق شرطي بقنينات زجاجية بالشارع العام بالمدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن النازلة تم تسجيلها يوم أمس الأربعاء 13 يوليوز الجاري بوسط مدينة وجدة، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف أحد المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.

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