وجدة .. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف أحد المشتبهين
هبة بريس - وجدة
تفاعلت ولاية أمن وجدة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي زوال اليوم الخميس 14 يوليوز الجاري، يظهر قيام أشخاص على متن سيارة برشق شرطي بقنينات زجاجية بالشارع العام بالمدينة.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن النازلة تم تسجيلها يوم أمس الأربعاء 13 يوليوز الجاري بوسط مدينة وجدة، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف أحد المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.
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ألف تحية وتقدير لابطال الأمن الوطني المغربي على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة التي يقومون بها من أجل حماية الشارع العام..
نحن لم نتربى على هذه السلوكات الرذيلة والافعال اللاخلاقية في حق الأمن الوطني الذي يسهر على حماية المواطنين ..
هذآ ليس من شيم المواطن المغربي ولا من أخلاقه حسبنا الله ونعم الوكيل.
رغم الأمن الكثيف في تلك المدينة فهو غير كافي لهذا يجب على السيد الحموشي ان يكثر فيها المراقبات والأجهزة الأمنية للحد من هذه السلوكات الرذيلة والافعال اللاخلاقية في حق الأمن الوطني بصفة خاصة وللمواطنين بصفة عامة…
ما هذه الفوضى التي بدأنا نلاحظها في الأواني الأخيرة في عدة المدن الكبرى والصغرى في حق الأمن الوطني والدركي ؟؟؟؟ في ارتكاب هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حقهم لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الشرطي وتقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة…
يجب كشف مصدر هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الشرطي وتقديمهم إلى النيابة العامة للكشف عن حقيقتها وخلفياتها للوصول إلى مدبرها الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.
ربما كانوا يريدون ابتزاز الشرطي فقط.
يجب ان يخضع البحث القضائي مجراه لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الشرطي حتى يكونوا عبرة لغيرهم لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية..
نحن في غابة الوحوش لم يعد هناك أي خوف إنها قلة التراخي والعصا وعدم التربية الخلقية وعدم الوعي وبدأنا نتهاون في الدين والانظباط الأخلاقي وكثرة مشاهد المسلسلات التلفزيونية التركية التي خربت عقول شبابنا…
أصبحنا نعيش الفوضى في الشارع العام مجرمين يحملون السيوف والاسلحة البيضاء والنصب والسرقة وخلاصة من المسؤول عن ذالك ؟؟؟؟؟؟؟,
من يمس كرامة الأمن الوطني يجب محاكمته وتقديمه إلى العدالة فوراً باقصى عوقبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة وهذا هو جزاؤه..
ربما يكون هناك انتقام من طرف هذا الشخص المجهول قاصدا الشرطي ليبتزه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لاندري من الضحية ولكن للاسف الشديد راجع إلى عدم التربية الخلقية…
إنها منتهى الوقاحة وعدم الوعي يجب ضربه بمثل ما فعل…
هذه تعتبر إهانة موظف اثناء مزاولة عمله ويعاقب عليها القانون طبقا للفصول المنصوص عليها وعلى عقوبتها…
ربما الشخص لم يكن في وعيه وهذا ما أدى به إلى ارتكاب هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الشرطي..
إنها في قمة الوقاحة يجب تقديمه إلى العدالة لمحاكمته بالاعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية…
كل من يهين كرامة وعزة وسيادة الشرطي الذي طالما عانى من التضحيات والمجهودات الجبارة وقساوة البرد والحرارة المفرطة.. الذي يبدلها في حماية المواطنين. لهذا يجب على الحكومة استرجاع كرامته…
كيف يعقل ان هؤلاء الأشخاص برشق الشرطي بقنينة زجاجية وهو يزاول عمله إنها إهانة له يجب معاقبتهم باقصى عوقبة…