السعودية تعلن رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القرود

2022-07-15 / 09:31
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة في بيان، أمس الخميس، أن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، مضيفة أنه “جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم”.

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

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