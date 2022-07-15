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طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-15 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تظل الأجواء حارة بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك اللوكوس، وداخل منطقة الغرب، والسايس، وغرب الريف، وتانسيفت، والسهول الداخلية الشمالية و الوسطى و بداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي و بالواجهة المتوسطية حيث ستكون مرفوقة ببعض الكتل الضبابية المحلية، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير ومناطقه المجاورة.

كما ستهب رياح قوية نوعا ما محليا بمنطقة طنجة و بالأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 16 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسايس، والريف الغربي، وهضاب الفوسفاط ووالماس و بداخل منطقة سوس، وستكون مابين 17 و 22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا على العموم.

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