بنموسى: “التحديات المشتركة تستوجب تجديد الشراكة الراسخة بين فرنسا و المغرب”

2022-07-15 / 09:55
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نظمت السفارة الفرنسية بالرباط، حفلا على هامش احتفاء الجمهورية الفرنسية باليوم الوطني، و ذلك بحضور مسؤولين فرنسيين و مغاربة و ممثلي البعثات الديبلوماسية الأجنبية.

و ألقت بهذه المناسية، هيلين لوغال سفيرة باريس بالرباط كلمة نوهت من خلالها بالشراكة الراسخة و القوية و المتجذرة التي تربط بلدين لهما تاريخ كبير.

بدوره، أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بالعلاقة المتينة بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية و التي تعززت بتوجيهات الملك محمد السادس و رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

و شدد بنموسى على أن التحديات المشتركة بين البلدين تدفع لتقوية و تجديد سبل الشراكة و التأقلم مع الوضع السياسي الجديد و السياقات المتطورة في ظل المتغيرات على الساحة الدولية.

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