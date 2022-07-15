سفيرة فرنسا بالرباط: “المغرب له تاريخ كبير و تربط بلدينا علاقة قوية و متينة”

2022-07-15 / 09:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

نظمت السفارة الفرنسية بالرباط حفلا على هامش اليوم الوطني للجمهورية الفرنسية، و ذلك بحضور عدد من المسؤولين الفرنسيين و المغاربة و كذا ممثلي بعثات ديبلوماسية أجنبية.

و خلال هذا الحفل، ألقت هيلين لوغال سفيرة باريس في الرباط كلمة نوهت من خلالها بالعلاقات القوية بين فرنسا والمغرب ، ولا سيما من خلال الجالية المغربية في فرنسا و كذا الجالية الفرنسية في المغرب، والتي تشكل دعامة متينة لهذه العلاقة.

و أكدت لوغال بأن فرنسا والمغرب لهما تاريخ كبير و تجمعهما روابط عدة، مضيفة بأنها شراكة يدعمها جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

و أضافت سفيرة فرنسا في المملكة المغربية بأن هناك علافة اقتصادية كبيرة بين البلدين تتضمن الكثير من المشاريع، مؤكدة أنه يجب علينا أن نتطلع إلى المستقبل معا.

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تعليق واحد

  1. لما لا تتكلمون عن المعاهدة المشؤومة اكس لبان ؟؟؟
    ام هي وثيقة بيع المغرب بثرواته ؟؟

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