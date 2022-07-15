تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن بالحسيمة

2022-07-15 / 00:32
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ع محياوي – هبة بريس
علمت هبة بريس من مصدر جيد الإطلاع، أن والي ولاية أمن فاس ‘عبد الإله السعيد’ أحيل على التقاعد بعد مشوار حافل بالمنجزات والخدمات التي قدمها في الجهاز الأمني و خصوصا على رأس ولاية أمن فاس.
هذا وقد جرى تعيين ” أوعلا أوحتيت” واليا لولاية أمن فاس، خلفا لعبد الإله السعيد .
وفي سياق  ذات الموضوع، فقد شملت الحركة  الانتقالية أيضا، حميد البحري، رئيس المنطقة الأمنية الثالثة لعين قادوس  بندباب بمدينة فاس، الذي تم  تعيينه واليا للأمن الحسيمة بعد مشوار حافل بالخدمات التي قدمها بمدينة فاس في محاربة الجريمة وأيضا مساره المهني المتميز الذي راكمه بعدد من المدن وخصوصا مدينة الدار البيضاء حين كان نائبا لوالي أمن ورئيسا للمنطقة الأمنية أنفا.

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