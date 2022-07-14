وزارة بنسعيد تدعم 139 مشروعا مسرحيا وموسيقيا بقرابة 20 مليون درهم

قررت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح، دعم 67 مشروعا من مجموع المشاريع المرشحة برسم الدورة الأولى لسنة 2022، توصلت بها في إطار طلبات الحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

واشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن مجموع مبالغ الدعم الممنوحة في قطاع المسرح بلغ ما قدره 11 مليون و950 ألف درهم موزعة على “إنتاج وترويج الأعمال المسرحية” (دعم 41 مشروعا من أصل 271، بمبلغ قدره 7 ملايين و350 ألف درهم)، وعلى “الجولات المسرحية الوطنية” (دعم 26 مشروعا من أصل 61 بمبلغ قدره 4 ملايين و600 ألف درهم).

وضمت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح التي اجتمعت في الفترة ما بين 09 ماي و05 يوليوز 2022، كلا من عبد الرحمان بنزيدان رئيسا وعضوية الزهراء براهيم، وفاطمة الجبيع، ورفيقة بنميمون، وثريا العلوي، وأسماء لقماني، وادريس الادريسي، وعبد الحق الزروالي، ومحمد بنحساين، وامحمد صلو، وسيدي رضوان الشرقاوي مقررا.

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