القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب وطارق السجلماسي

القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب وطارق السجلماسي

2022-07-14 / 23:02
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جرت، اليوم الخميس بالرباط، مراسيم تسليم السلط بين السيد نور الدين بوطيب، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيسا جديدا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وسلفه السيد طارق السجلماسي، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي

وبهذه المناسبة، أشاد صديقي بجميع الجهود التي بذلها السيد السجلماسي في مجال تطوير القطاع الفلاحي طوال فترة ولايته، وكذا مساهمته في إحداث العديد من المشاريع المهيكلة، من ضمنها مشروع تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الفلاحين وسكان العالم القروي وتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، بالإضافة إلى تنمية الفلاحة المغربية بشكل عام.

وقال إنه “إذا كان القرض الفلاحي للمغرب قد اضطلع بدور رائد بلا منازع في تمويل القطاع الفلاحي والوسط القروي خلال العديد من السنوات، فإن الفضل في ذلك يعود إلى الالتزام الراسخ للسيد السجلماسي”.

وهنأ صديقي نور الدين بوطيب على الثقة التي حظي بها من طرف جلالة الملك عبر تعيينه على رأس هذه المؤسسة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير الدور الذي يضطلع به القرض الفلاحي للمغرب كشريك مالي مرجعي للاستراتيجيات الوطنية الموجهة للقطاع الفلاحي وتنمية العالم القروي، مذكرا بالتزامه بمواكبة مختلف دعامات مخطط المغرب الأخضر، بحلول رائدة كان لها تأثير قوي على القطاع، وساهمت بشكل كبير في تنزيل هذا المخطط

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