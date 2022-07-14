ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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ارتفاع أسعار المحروقات..الحكومة تعلن دفعة جديدة لمهنيي النقل

2022-07-14 / 22:38
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أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022.

وذكرت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه ” تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، تعلن وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022، عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma “
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات

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‫2 تعليقات

  1. كلشي شاعل وكيهدرو على القدرة الشرائية تدعمون ارباب النقل من جيوب الشعب من الزيادة الصاروخية في المحروقات وما تبقى تملؤون به ارصدتكم الفاسدة

  2. الشعب يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات ويدفع العم لمهنيي النقل. في ننفس الوقت يسفيد لوبيات المحروقات من ارتفاع ثمن المحروقات في المغرب وانخفاض ثمن البيترول في العالم

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