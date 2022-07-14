حادثة سير بحي المنزه بصفرو تنتهي بعملية سرقة و صراع أمني يطفو على السطح

2022-07-14 / 22:08
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هبة بريس

شهد حي المنزه بمدينة صفرو ليلة الثلاثاء الأربعاء حادثة سير بين سيارة من النوع الخفيف ودراجة نارية. لكن الأمر لم يتوقف عند حادث الاصطدام فيما بينهما . ففي الوقت الذي كان صاحب السيارة والدراجة النارية ينتظران قدوم الشرطة لتحرير المخالفة هاجمهم شخص بالسلاح الأبيض من الحجم الكبير صاحب السيارة حيث جرده من ممتلكتاته و لاذ بالفرار نحو الغابة المجاورة لحي المنزه .

و ربطت ساكنة الحي المذكور الاتصال بمصلحة المداومة الليلية، حيث حلت فرقة الدراجين بعين المكان وحضر في نفس اللحظة عنصر من الضابطة القضائية معروف بمحاربته للمجرمين، حيث باشر حملته التمشيطية بالغابة المجاورة للمنزه ليتمكن من توقيف المشتبه به في وقت وجيز وتم اقتياده صوب مقر الشرطة لاستكمال التحقيق معه،

لكن الغريب في الأمر أن مسؤوله بالضابطة القضائية استفسر عنصره عن قيامه بالمهمة دون العودة اليه .

وتفاعلا مع هذه الرجة التي وصل صداها للساكنة قامت الأخيرة بإنزال نحو مفوضية الأمن بصفرو ، ينوهون بمجهودات العنصر الأمني ويستنكرون ما قام به مسؤوله الذي رفض تدخل عنصر الامن بمبرر تقني يحتاج لمعالجة سريعة وليس الى ضجة .

واذا كان الوضع قدوصل لهذا الحد فالواقع يفرض تدخل الإدارة العامة للوصول الى حيتيات الموضوع وكدا التحقق من الأجواء العامة بمفوضية صفرو والتي يقال ازها تعيش اجواء غير صحية تماما

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تعليق واحد

  1. مهما فعلت لن يستقيم الجهاز مالم تطهر الجهاز من الداخل ؛ وبخاصة المركز ؛ يبدو انكم تسمعون اكثر مما تعاينون ! وهذا حيف ؟اتمنى لك ترميم التشققات يامدير عام للامن الوطني!

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