حادثة سير بحي المنزه بصفرو تنتهي بعملية سرقة و صراع أمني يطفو على السطح

2022-07-14 / 22:08
0

هبة بريس

شهد حي المنزه بمدينة صفرو ليلة الثلاثاء الأربعاء حادثة سير بين سيارة من النوع الخفيف ودراجة نارية. لكن الأمر لم يتوقف عند حادث الاصطدام فيما بينهما . ففي الوقت الذي كان صاحب السيارة والدراجة النارية ينتظران قدوم الشرطة لتحرير المخالفة هاجمهم شخص بالسلاح الأبيض من الحجم الكبير صاحب السيارة حيث جرده من ممتلكتاته و لاذ بالفرار نحو الغابة المجاورة لحي المنزه .

و ربطت ساكنة الحي المذكور الاتصال بمصلحة المداومة الليلية، حيث حلت فرقة الدراجين بعين المكان وحضر في نفس اللحظة عنصر من الضابطة القضائية معروف بمحاربته للمجرمين، حيث باشر حملته التمشيطية بالغابة المجاورة للمنزه ليتمكن من توقيف المشتبه به في وقت وجيز وتم اقتياده صوب مقر الشرطة لاستكمال التحقيق معه،

لكن الغريب في الأمر أن مسؤوله بالضابطة القضائية استفسر عنصره عن قيامه بالمهمة دون العودة اليه .

وتفاعلا مع هذه الرجة التي وصل صداها للساكنة قامت الأخيرة بإنزال نحو مفوضية الأمن بصفرو ، ينوهون بمجهودات العنصر الأمني ويستنكرون ما قام به مسؤوله الذي رفض تدخل عنصر الامن بمبرر تقني يحتاج لمعالجة سريعة وليس الى ضجة .

واذا كان الوضع قدوصل لهذا الحد فالواقع يفرض تدخل الإدارة العامة للوصول الى حيتيات الموضوع وكدا التحقق من الأجواء العامة بمفوضية صفرو والتي يقال ازها تعيش اجواء غير صحية تماما

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن بالحسيمة

تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن…

2022-07-15 / 00:32
Photo of القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب وطارق السجلماسي

القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب…

2022-07-14 / 23:02
Photo of العرائش: تواصل العمليات الميدانية لإخماد الحرائق التي اندلعت بعدد من غابات الإقليم

العرائش: تواصل العمليات الميدانية لإخماد الحرائق التي اندلعت بعدد…

2022-07-14 / 21:31
Photo of الحموشي يعين عبد الكبير فرح واليا بالنيابة على أمن طنجة

الحموشي يعين عبد الكبير فرح واليا بالنيابة على أمن…

2022-07-14 / 21:05
Photo of اليهود المغاربة يشيدون بالتدابير الجديدة لتنظيم الطائفة اليهودية المغربية

اليهود المغاربة يشيدون بالتدابير الجديدة لتنظيم الطائفة اليهودية المغربية

2022-07-14 / 19:56
Photo of ثلاث وحدات فندقية مغربية ضمن الأفضل في العالم خلال 2022

ثلاث وحدات فندقية مغربية ضمن الأفضل في العالم خلال…

2022-07-14 / 19:05
Photo of الملك يعطي تعليماته السامية لافتتاح “سوق الصالحين” بسلا

الملك يعطي تعليماته السامية لافتتاح “سوق الصالحين” بسلا

2022-07-14 / 18:25
Photo of محلل سياسي…النظام الجزائري يهدف إلى ـ”حشد الشعب ضد المغرب”

محلل سياسي…النظام الجزائري يهدف إلى ـ”حشد الشعب ضد المغرب”

2022-07-14 / 18:13
Photo of جهود متواصلة لاحتواء 4 حرائق غابات اندلعت بجهة الشمال

جهود متواصلة لاحتواء 4 حرائق غابات اندلعت بجهة الشمال

2022-07-14 / 17:48
Photo of إيقاف مسير مسبح ومستخدم بتهمة الاعتداء على زبون بوزان

إيقاف مسير مسبح ومستخدم بتهمة الاعتداء على زبون بوزان

2022-07-14 / 14:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق