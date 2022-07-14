عبد الكبير فرح

الحموشي يعين عبد الكبير فرح واليا بالنيابة على أمن طنجة

2022-07-14 / 21:05
1

هبة بريس – اسماعيل بويعقوبي

أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ، قرارا يقضي بتعيين عبد الكبير فرح واليا بالنيابة على أمن طنجة ، خلفا لمحمد أوعلا أوحتيت.

وعلم مساء اليوم الخميس، أنه تم تعيين العميد الإقليمي عبد الكبير فرح واليا لأمن طنجة بالنيابة بعدما قضى سنوات عديدة في الخدمة الفعلية كرئيس للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في كل من العيون وطنجة، قبل تعيينه نائبا لوالي أمن طنجة في يناير 2021.

وترك محمد اوعلا اوحتيت الذي عين كوالي لأمن ولاية فاس انطباعا طيبا لدى ساكنة مدينة طنجة ، منذ توليه المسؤولية بها، لما شهدته المدينة من انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة واعتماده على الأمن الوقائي وتضييقه الخناق على مروجي المخدرات بكل أصنافها، لاسيما في الأحياء الشعبية والهامشية منها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وهبات رياح مرتقبة اليوم الجمعة

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وهبات رياح مرتقبة اليوم…

2022-07-15 / 12:52
Photo of حريق تازة: النيران تأتي على 400 هكتار وتأمين نقل وإسعاف 420 شخصا

حريق تازة: النيران تأتي على 400 هكتار وتأمين نقل…

2022-07-15 / 12:22
Photo of الناظور.. تثبيت مقاعد مجهزة بوسائط لشحن الهواتف معززة بالأنترنت بالكورنيش

الناظور.. تثبيت مقاعد مجهزة بوسائط لشحن الهواتف معززة بالأنترنت…

2022-07-15 / 10:37
Photo of ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام.. أمن سلا يوقف شخصا

ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام.. أمن سلا يوقف شخصا

2022-07-15 / 10:27
Photo of وجدة .. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف أحد المشتبهين

وجدة .. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف أحد…

2022-07-15 / 09:47
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-15 / 09:09
Photo of تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن بالحسيمة

تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن…

2022-07-15 / 00:32
Photo of القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب وطارق السجلماسي

القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب…

2022-07-14 / 23:02
Photo of حادثة سير بحي المنزه بصفرو تنتهي بعملية سرقة و صراع أمني يطفو على السطح

حادثة سير بحي المنزه بصفرو تنتهي بعملية سرقة و…

2022-07-14 / 22:08
Photo of العرائش: تواصل العمليات الميدانية لإخماد الحرائق التي اندلعت بعدد من غابات الإقليم

العرائش: تواصل العمليات الميدانية لإخماد الحرائق التي اندلعت بعدد…

2022-07-14 / 21:31

تعليق واحد

  1. يعطو غي لبغاو و يعطو المناصب و العطل و الترقية غي لبغاو إدارة حكارة علاش الاجرام كثرت لان أسندت الأمور لغير اهلها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق