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السعودية تسجل أول إصابة بجدري القردة

2022-07-14 / 20:48
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أعلنت السعودية، الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة، لشخص عائد من خارج المملكة.

وقالت وزارة الصحة إنها رصدت الإصابة لدى شخص من الرياض، عاد من الخارج.

وطمأنت الوزارة بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بينما نقلت وكالة الأنباء السعودية عنها تأكيدها بأنها فحصت المقربين من الشخص المعني، وجميع من خالطه خلال الأايام الأخيرة “ولم تظهر أعراض على أي منهم”

الوزارة أكدت في السياق، استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات المرض والإعلان عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وبالمناسبة، أوصت وزارة الصحة جميع المواطنين باتباع الإرشادات الصحية خلال السفر.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الخميس، أن لجنة الطوارئ الخاصة بجدري القردة التابعة لها ستعقد الخميس المقبل اجتماعا لتحديد التدابير التي يتعين اتّخاذها في مواجهة التفشي الراهن للمرض.

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