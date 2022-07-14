مراكش..استنفار أمني بعد العثور على فرنسي جثة هامدة داخل منزله

علم ان مدينة مراكش، اهتزت اليوم الخميس، على وقع العثور على مواطن يحمل الجنسية الفرنسية، جثة هامدة داخل منزله بحي المسيرة بتراب مقاطعة المنارة.

واستنادا لما أوردته مصادر محلية، فقد عثرت المستخدمة المكلفة بشؤون منزل الأجنبي، صباح اليوم، على رب عملها جثة هامدة، حيث قامت بربط الإتصال بعناصر الأمن التي حلت بعين المكان رفقة رجال السلطة المحلية والشرطة العلمية.

وأضافت المصادر ذاتها، فإنالشرطة العلمية والتقنية، حلت بعين المكان، من أجل فتح تحقيق في القضية ولمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، حيث قامت العناصر ذاتها بتمشيط مكان العثور على الجثة.

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