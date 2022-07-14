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اليهود المغاربة يشيدون بالتدابير الجديدة لتنظيم الطائفة اليهودية المغربية

2022-07-14 / 19:56
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أشاد اليهود المغاربة داخل المملكة وخارجها بالتدابير الجديدة المتعلقة بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية.

وجاء في بلاغ لمجلس الجماعات الإسرائيلية بالمغرب، أن الطوائف اليهودية المغربية في المملكة والعالم تشيد ب ” وجاهة وحكمة التدابير التي تم إعدادها” من أجل إنشاء تنظيم جديد للطائفة اليهودية المغربية قادر على ضمان تدبير فعال ومتناغم لها على مجموع التراب الوطني.

وأضاف البلاغ أن جميع الطوائف اليهودية المغربية بالمملكة والعالم تسجل” بامتنان عميق وفخر كبير ” ما جاء في بلاغ للقصر الملكي الذي صدر عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء تحت رئاسة الملك محمد السادس.

وتابع المصدر ذاته أن هذا التنظيم القانوني الجديد، يمنح لليهود المغاربة في العالم إطارا سيسمح لهم بتعزيز الروابط مع المملكة مع الانخراط بحماس في عملية الدفاع عن القضايا الوطنية.

وحسب البلاغ، فإن حزمة التدابير هذه، تحت قيادة أمير المؤمنين، ستسمح بضمان الحفاظ على القيم المقدسة لليهودية المغربية، وإعادة تأهيل والارتقاء بالتراث الثقافي المادي واللامادي للرافد العبري كمكون للحضارة المغربية الغنية بتعدد روافدها.

وأضاف أن كل هذه التدابير، التي تم إعدادها بعد التشاور مع ممثلين مؤهلين عن الطائفة اليهودية، “تستجيب لتطلعات اليهود المغاربة، هنا وفي أماكن أخرى، لاستعادة مكانتهم من أجل المساهمة في بناء مغرب موحد ومسالم وديناميكي ومزدهر.

وفي هذا السياق، أعرب اليهود المغاربة عن امتنانهم للملك محمد السادس على هذه التدابير الجديدة، وعطفه السامي، وهو ما يلبي تطلعاتهم من خلال تقوية أواصر الولاء للعرش العلوي المجيد، والتي لا تنفصم منذ قرون.

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