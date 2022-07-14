مندوبية التخطيط تتوقع موسما فلاحيا متوسطا

قال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الخميس بالرباط، إنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 2.5 في المائة في سنة 2023.

وأوضح خلاف، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أن نسبة النمو هاته تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.8 في المائة، والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة.

وأكد أنه تم اعتماد أربع فرضيات بشأن آفاق سنة 2023، مبرزا أن الأمر يتعلق بموسم فلاحي (2022/2023) متوسط، وتباطؤ الطلب العالمي الموجه للمغرب من 5.9 في المائة سنة 2022 إلى 3.6 في المائة سنة 2023، وبتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2022 وبسعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل

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