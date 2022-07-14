ثلاث وحدات فندقية مغربية ضمن الأفضل في العالم خلال 2022

صنفت المجلة الأمريكية (ترافل وليجر) ، المختصة في الأسفار والترفيه ، ثلاث وحدات فندقية مغربية ضمن مائة وحدة هي الأفخم في العالم برسم سنة 2022.

ووفق أحدث تصنيفات هذه المجلة، فإن الأمر يتعلق بفنادق روايال منصور وأوبروي وماندراين، الواقعة جميعها بمراكش.

ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية فندق روايال منصور ، المصنف الخامس عالميا والأول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) ، بأنه موقع تاريخي بامتياز ويتميز بحدائقه الممتدة على عدة هكتارات وبرياضاته (53 رياض) وأقواسه المنحوتة بدقة، فضلا عن ساحاته الرحبة التي تمتح من التراث المغربي الأصيل.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته المجلة بين قرائها، اختار التصنيف الذي جاء بناء على آرائهم وخبراتهم في السفر بمختلف بقاع العالم، فندق أوبروي في المركز ال17 لما يتفرد به من خصائص من حيث مساحته وهندسته المعمارية المغربية.

واختار قراء المجلة فندق ماندرين أورينتال في المركز ال57 لما له من مواصفات منها احتضانه ل54 جناحا ملكيا وفيلات تجمع بين العراقة والأناقة، ول20 هكتارا من أشجار النخيل والزيتون والبحيرات، إضافة إلى مسابح ومرافق أخرى.

وتجري المجلة الأمريكية ، سنويا ، تصنيفا لأفضل الوجهات الفندقية وفق معايير تقوم على الموقع والخدمة والمطعمة.

وكان فندق المامونية قد تم اختياره كسادس من 10 أفضل الوحدات الفخمة بمنطقة مينا.

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