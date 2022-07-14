محلل سياسي…النظام الجزائري يهدف إلى ـ”حشد الشعب ضد المغرب”

تعيش الجزائر هذه الأيام على وقع حديث متكرر عن إمكانية دعم الجيش الوطني بجنود الاحتياط، إذا ما تعرضت البلاد لخطر داهم، .

والأربعاء، صادق البرلمان الجزائري، على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، الذي اقترحته وزارة الدفاع، ومن المنظتر أن يوقعه الرئيس عبد المجيد تبون قريبا.

القانون يقترح أن يستدعي الجيش جنود الاحتياط ممن تعاقدوا مع الجيش سابقا، ويحدد الفئات المعنية.

المحلل السياسي المغربي، المقيم في واشنطن، سمير بنيس، قال أن المسؤولين الجزائريين، يهدفون لـ “حشد الشعب ضد المغرب” وأن الحديث عن “الخطر الداهم” من الساحل الأفريقي “مجرد شماعة”.

وأشار بنيس، ” أن الجزائر تهدف فعلا لـ “حشد المواطنين ضد المغرب” ودليله في ذلك، هو حديث وسائل الإعلام المتكرر حول الضلوع المفترض للمغرب في كل مآسي الجزائر.

وفي تعبير ادق اشار انه : “لم أسمع وسيلة إعلامية جزائرية تتحدث عن تهديد مالي أو ليبيا أو بلد آخر غير المغرب .يقول للحرة

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