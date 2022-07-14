جهود متواصلة لاحتواء 4 حرائق غابات اندلعت بجهة الشمال

2022-07-14 / 17:48
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هبة بريس

تتواصل جهود فرق مكافحة الحرائق للسيطرة على النيران التي اندلعت على مستوى 4 مناطق متفرقة بأقاليم العرائش ووزان وتطوان.

وقال فؤاد العسالي، مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن فرق التدخل التابعة للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية تواصل جهودها لاحتواء 4 حرائق غابوية اندلعت على مستوى أقاليم العرائش (2) ووزان وتطوان، إلى جانب حريق خامس على مستوى إقليم تازة.

وأوضح أنه تمت تعبئة المئات من الموارد البشرية وعددا مهما من الشاحنات الصهريجية والآليات البرية للسيطرة على هذه الحرائق، مدعومة بأربع طائرات “كانادير” تابعة للقوات المسلحة الملكية و 4 طائرات “توربوتراش” تابعة للدرك الملكي.

وأشار المسؤول إلى أن رياح الشرقي العاتية وارتفاع درجة الحرارة، لاسيما على مستوى إقليمي العرائش ووزان، ساهم في تعقيد مهمة فرق التدخل، مبرزا أن “الجهود متواصلة على أمل خنق هذه الحرائق خلال الساعات المقبلة”.

وخلص إلى أن النيران تسببت في أضرار تصل إلى 800 هكتار من الغطاء الغابوي بالنسبة للحريق الواقع بسبت القلة/بوجديان (إقليم العرائش)، و 80 هكتارا بالنسبة لحريق ساحل المنزلة (إقليم العرائش)، و 190 هكتارا بالنسبة للحريق الواقع بمقريصات/زومي (إقليم وزان).

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تعليق واحد

  1. غابة عندنا في البادية واسعة ومعقدة لم اسمع يوما ان اشتعلت فيها النيران.رغم انها في منطقة ساخنة .لم يسبق لها مند وجوها ان حرائق اشتعلت بها.ما نسمعه حاليا من كثرة الحرائق يبقى السؤال هل اشتعال طبيعي ام غير طبيعي.؟؟اظن غير طبيعي هذه الاشتعالات

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