مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا للسيدات تحقق حضورا غير مسبوق افريقيا وعربيا

هبة بريس

في رقم قياسي غير مسبوق عربيا وافريقيا، عرفت مباراة ربع نهائي كأس افريقيا للسيدات أمس الأربعاء، حضورا كبيرا.

وعرفت المباراة التي جمعت يوم أمس المنتخب الوطني المغربي بنظيره البوتسواني، حضور ما لا يقل عن خمسين ألف متفرجة ومتفرج للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ويعد هذا الحضور الجماهيري، حدثا غير مسبوق في مباراة لكرة القدم النسوية ولم يسبق تحطيمه سوى في مباريات أوربا وأمريكا الشمالية .

وخلق الجمهور الحاضر، أجواء خيالية ورائعة، عكست التطور الكبير الذي تعرفه كرة القدم المغربية وإنخراط الجميع وراء منتخبهم الوطني النسوي في هذه البطولة القارية والمباراة الحاسمة التي كانت مؤهلة للمونديال لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية.

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