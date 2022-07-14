بالصور ..حرائق تدمر ألاف الهكتارات وتقطع الطريق باقليم العرائش

2022-07-14 / 15:59
21

هبة بريس – مكتب طنجة

يجتاج حريق غابوي هائل مناطق شاسعة بإقليم العرائش والقصر الكبير ، حيث اتى على الاف الهكتارات من الغطاء النباتي في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاطفاء مجهوداتها للسيطرة على الحريق الذي حاصر قرى ومداشر .

و التهمت السنة النيران حوالي 500 هكتار، حسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها جريدة “هبة بريس ” ، حيث اضطر مواطنون الى مغادرة منازلهم بعد زحف النيران نحو مداشرهم بشكل مفاجئ بسبب رياح الشرقي وارتفاع درجة الحرارة .

وعمدت السلطات العمومية، إلى إغلاق مقطع الطريق السيار ومقطع الطريق الوطنية رقم 1 الرابطين بين العرائش والقنيطرة، بعدما وصلت النيران إلى محاذاتهما تفاديا لأية حوادث محتملة ، في الوقت الذي تم فيه تسخير طائرات الكنادير للسيطرة على الحريق .

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش..استنفار أمني بعد العثور على فرنسي جثة هامدة داخل منزله

مراكش..استنفار أمني بعد العثور على فرنسي جثة هامدة داخل…

2022-07-14 / 20:33
Photo of وحش أدمي يغتصب رضيعا بمدينة بوفكران

وحش أدمي يغتصب رضيعا بمدينة بوفكران

2022-07-14 / 15:45
Photo of حريق يندلع بمستودع “لوسيور كريستال”.. والشركة: “لا خسائر بشرية”

حريق يندلع بمستودع “لوسيور كريستال”.. والشركة: “لا خسائر بشرية”

2022-07-14 / 15:15
Photo of تازة.. حريق مهول يلتهم غابة باب أزهار والجهات المعنية تتدخل

تازة.. حريق مهول يلتهم غابة باب أزهار والجهات المعنية…

2022-07-14 / 14:38
Photo of حطّموا سيارات بالشارع العام.. أمن سلا الجديدة يشهر السلاح لإيقاف جانحين

حطّموا سيارات بالشارع العام.. أمن سلا الجديدة يشهر السلاح…

2022-07-13 / 15:39
Photo of خلال اسبوع ..المخالفات المرورية تضخ في خزينة الدولة اكثر من 5 ملايين درهم

خلال اسبوع ..المخالفات المرورية تضخ في خزينة الدولة اكثر…

2022-07-12 / 18:14
Photo of مأساة ثاني العيد..غرق ثلاثة شباب بقنطرة بولعوان هربا من الحر

مأساة ثاني العيد..غرق ثلاثة شباب بقنطرة بولعوان هربا من…

2022-07-11 / 22:32
Photo of بسلاح أبيض.. مختل عقلي يهاجم شخصا داخل مقهى بقلعة السراغنة

بسلاح أبيض.. مختل عقلي يهاجم شخصا داخل مقهى بقلعة…

2022-07-11 / 15:58
Photo of جريمة بشعة تهز سلا يوم العيد.. شخصين يقتلان شابا والأمن يتدخل

جريمة بشعة تهز سلا يوم العيد.. شخصين يقتلان شابا…

2022-07-11 / 14:42
Photo of رب أسرة يطلق من بندقيته أعيرة نارية على 3 أشخاص اعترضوا سيارته بإقليم سيدي بنور

رب أسرة يطلق من بندقيته أعيرة نارية على 3…

2022-07-11 / 13:00

‫21 تعليقات

  1. على الجميع ان يتحرك وينخرط من اجل اطفاء هاته الحرائق التي اكلت نسبة مهمة من الهكتارات الملك الغابوي..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق