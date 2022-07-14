بالصور ..حرائق تدمر ألاف الهكتارات وتقطع الطريق باقليم العرائش
هبة بريس – مكتب طنجة
يجتاج حريق غابوي هائل مناطق شاسعة بإقليم العرائش والقصر الكبير ، حيث اتى على الاف الهكتارات من الغطاء النباتي في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاطفاء مجهوداتها للسيطرة على الحريق الذي حاصر قرى ومداشر .
و التهمت السنة النيران حوالي 500 هكتار، حسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها جريدة “هبة بريس ” ، حيث اضطر مواطنون الى مغادرة منازلهم بعد زحف النيران نحو مداشرهم بشكل مفاجئ بسبب رياح الشرقي وارتفاع درجة الحرارة .
وعمدت السلطات العمومية، إلى إغلاق مقطع الطريق السيار ومقطع الطريق الوطنية رقم 1 الرابطين بين العرائش والقنيطرة، بعدما وصلت النيران إلى محاذاتهما تفاديا لأية حوادث محتملة ، في الوقت الذي تم فيه تسخير طائرات الكنادير للسيطرة على الحريق .
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المجموع 7 آراء
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21 تعليقات
* الحرائق ، هي تتكاثر يوماً عن يوم ، في نصفي الكرة الأرضية ، أي في كل فصول السنة .
و كل الأمل معقود على إعادة غرس و تشجير المناطق المنكوبة . لكن مع إرتفاع
درجات الحرارة إلى أين نسير ؟ السؤال يهم الأجيال القادمة ، أما نحن إننا نقارب
نهايتنا حتى في أحسن الأحوال .
“حرائق تدمر ألاف الهكتارات”
“و التهمت السنة النيران حوالي 500 هكتار”
دابا واش آلاف ولا مئات ؟؟؟؟!!!!
اللهم بردا وسلاما علينا جميعا ..
الحرائق سببها ارتفاع في درجات الحرارة التي تأتي على هكتارات الملك الغابوي ..
الحرائق تعني: نقصان في المساحات الخضراء. تصحر. تغير مناخي .اختلال في السلاسل الغدائية. زيادة في حرارة الارض…
اللهم إننا نستودعك بلدنا وأهلنا أمننا أرضنا وسمائنا رجالا ونساؤا شبابا وأطفالا يامن لا تضيع عنده الودائع ..
«ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون »
الحرائق والفياضانات والأوبئة والركود الإقتصادي منتشرة في جميع أنحاء العالم ونحن غافلون رسالة من الله تعالى ان نتوب اليه…
لعلهم يرجعون…..
ربنا لطفك🤲
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم لطفك ورحمتك علينا و الحمد لله على كل حال..
اللهم إن الأرض أرضک والسماء سماؤک و النار نارک لا يحييها غيرک اطفئها بقدرتک يا من لا يعجزه شيء في السماوات و الأرض..
نتمنى ان لا تكون بفعل فاعل هاته الحرائق..
اللهم اجعلها بردا وسلاما علينا تلك الحرائق..
يجب تكثيف الجهود لإخماد هاته الحرائق بمختلف مكونات المجتمع المدني والعسكري في اجال قريبة..
على المواطنين تجنب حرائق الغابات لانه في شدة الحر تكون سهلة لايقاضها …
يجب الحفاظ على جمالية الغابات من الحرائق لانها تنتج الاوكسجين وكءالك الماء الذي هو مصدر الحياة..
الاتحاد الأوروبي سيرجع طالبا الاعتذار من روسيا ..
اللهم بردا وسلاما ولطفا بعبادك الضعفاء..
حرائق كبيرة تثير عدة تساؤلات يجب فتح تحقيق لسبب اشتعال الحرائق هل من تلقاء نفسها
ام من درجة الحرارة نريد توضيحات..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
يجب الاستعانة بطائرات المياه والغابات وكذا إن اقتضى الامر طائرات اسبانيا لإخماد الحرائق التي تلتهب الغابات .
لطفك ورحمتك يارب العالمين..