بالصور ..حرائق تدمر ألاف الهكتارات وتقطع الطريق باقليم العرائش

2022-07-14 / 15:59
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هبة بريس – مكتب طنجة

يجتاج حريق غابوي هائل مناطق شاسعة بإقليم العرائش والقصر الكبير ، حيث اتى على الاف الهكتارات من الغطاء النباتي في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاطفاء مجهوداتها للسيطرة على الحريق الذي حاصر قرى ومداشر .

و التهمت السنة النيران حوالي 500 هكتار، حسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها جريدة “هبة بريس ” ، حيث اضطر مواطنون الى مغادرة منازلهم بعد زحف النيران نحو مداشرهم بشكل مفاجئ بسبب رياح الشرقي وارتفاع درجة الحرارة .

وعمدت السلطات العمومية، إلى إغلاق مقطع الطريق السيار ومقطع الطريق الوطنية رقم 1 الرابطين بين العرائش والقنيطرة، بعدما وصلت النيران إلى محاذاتهما تفاديا لأية حوادث محتملة ، في الوقت الذي تم فيه تسخير طائرات الكنادير للسيطرة على الحريق .

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