حريق يندلع بمستودع “لوسيور كريستال”.. والشركة: “لا خسائر بشرية”

2022-07-14 / 15:15
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هبة بريس

اندلع، مساء أمس الأربعاء 13 يوليوز على الساعة الحادية عشر والنصف مساءا (11:30)، حريق على مستوى مستودع لتخزين المواد الجاهزة التابع لشركة لوسيور كريسطال، والكائن بمنطقة الصخور السوداء بمدينة الدارالبيضاء.

وذكرت الركة في بلاغ لها، أن أجهزة الإنذارات ويقظة فرق الأمن والحراسة مكنت من إسراع تدخل رجال الإطفاء ومصالح الوقاية المدنية.

وهكذا، وبفضل الجهود، الجديرة بالثناء، التي بذلتها السلطات المحلية ورجال الإطفاء، تمت السيطرة على الحريق وإخماده خلال الساعات القليلة من اندلاعه.

وأشارت الشركة الى أن هذا الحريق لم يسفر عن أية إصابات بشرية، كما أنه لن تكون له أية تداعيات على استمرار إمداد السوق بزيوت المائدة، ولا على جودة منتجات الشركة، ولن تتأثر أسعار بيعها، لافتة الى اتخاد جميع الإجراءات لتحديد ظروف وأسباب اندلاع هذا الحريق.

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