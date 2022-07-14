الدولار يواصل ارتفاعه ويدفع اليورو لأدنى مستويات في عقود

هبة بريس

واصل الدولار ارتفاعه الخميس، ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام الين ويقترب من التكافؤ مع الأورو، وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.

ودفعت التطورات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 في المائة هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.500.

وصعد الدولار بأكثر من واحد في المائة أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول بـ1.3 في المائة إلى 139.18 ين للدولار.

وتأرجح سعر الأورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما. ونزل سعر العملة الموحدة بـ0.5 في المائة خلال اليوم وهبط في أحدث تداول بـ0.3 في المائة ليسجل 1.00310 دولار.

كما تراجع سعر الجنيه الاسترليني بـ 0.2 في المائة إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات أمس الأربعاء ارتفاعا غير متوقع في الناتج المحلي في شهر ماي الماضي.

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