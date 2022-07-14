الدولار يواصل ارتفاعه ويدفع اليورو لأدنى مستويات في عقود

2022-07-14 / 15:00
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هبة بريس

واصل الدولار ارتفاعه الخميس، ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام الين ويقترب من التكافؤ مع الأورو، وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.

ودفعت التطورات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 في المائة هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.500.

وصعد الدولار بأكثر من واحد في المائة أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول بـ1.3 في المائة إلى 139.18 ين للدولار.

وتأرجح سعر الأورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما. ونزل سعر العملة الموحدة بـ0.5 في المائة خلال اليوم وهبط في أحدث تداول بـ0.3 في المائة ليسجل 1.00310 دولار.

كما تراجع سعر الجنيه الاسترليني بـ 0.2 في المائة إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات أمس الأربعاء ارتفاعا غير متوقع في الناتج المحلي في شهر ماي الماضي.

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‫19 تعليقات

  6. بداية سقوط الدول التي تتبع أمريكا لان أمريكا تضع أوروبا أمامها كي لا تخسر فهما معا سيخصرا ..

  7. سوف يسقط الاورو والدولار ويظهر الروبل كمنافس جديد للعملات العالمية ..

  8. هذه مؤشرات أولية توحي بداية إنهيار الإتحاد الأوروبي لان بريطانيا على ذراية بالأمر و انفصلت بالاتحاد الأوروبي القادم أسوء لأوروبا.

  9. انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت دراسة مسبقة بينها وبين امريكا و كانو مخططين للحرب من زمان حتى يسقطوا الاتحاد الأوربي بزعامة روسيا..

  10. الدول الاوروبية صرفت اموال كبيرة اثناء جائحة كوفيد لتعويض العمال والموظفين ولشراء اللقاح من الشركات الامريكية فايزر وجونسون فالعملة الاوروبية حديثة العمر عمرها تقريبا 22 سنة بينما الدولار عمره 200 سنة..

  11. مستقبل الاورو مجهول امام الدولار وسينهار الجميع تخطيطات مدبرة بعقلانية واحترافية..

  14. خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي كان عمل ذكي ودقيق لأن التخطيط كان يهوديا..

  17. هذا السر وهو ارتباط العملة بالذهب
    لان الذهب يرتفع باستمرار مع تناقص قيمة العملة بسبب التخضم..

  19. ضربة موجعة لكلا التحالفات الأمريكية والاروبية والخسائر لا تعد ولا تحصى..

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