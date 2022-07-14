إيقاف مسير مسبح ومستخدم بتهمة الاعتداء على زبون بوزان

2022-07-14 / 14:51
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة وزان، من توقيف مسير مسبح وأحد مستخدميه، يبلغان من العمر 56 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهما قد دخلا في خلاف عرضي مع أحد زبناء المسبح اللذين يعملان فيه بمدينة وزان، حيث تطور الأمر إلى تبادلهم للعنف، قبل أن يعرضا الضحية لاعتداء جسدي بليغ باستعمال أسلحة بيضاء.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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تعليق واحد

  1. وعلاش الكدوب هداك لي سميتوه الضحية.هو من قام بمهاجمة صاحب المسبح لانه كان تأثير القرقوبي

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