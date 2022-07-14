إيقاف مسير مسبح ومستخدم بتهمة الاعتداء على زبون بوزان

2022-07-14 / 14:51
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة وزان، من توقيف مسير مسبح وأحد مستخدميه، يبلغان من العمر 56 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهما قد دخلا في خلاف عرضي مع أحد زبناء المسبح اللذين يعملان فيه بمدينة وزان، حيث تطور الأمر إلى تبادلهم للعنف، قبل أن يعرضا الضحية لاعتداء جسدي بليغ باستعمال أسلحة بيضاء.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الناظور.. توقيف شخص مبحوث عنه بقتل زوجته وتكبيلها بمدينة وجدة

الناظور.. توقيف شخص مبحوث عنه بقتل زوجته وتكبيلها بمدينة…

2022-07-14 / 14:12
Photo of حتى يونيو.. عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ أكثر من 1,14 مليون

حتى يونيو.. عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ أكثر…

2022-07-14 / 13:43
Photo of سرقوا 14 مليون من مستخدم بمحطة بنزين.. إيقاف 4 أشخاص بفاس

سرقوا 14 مليون من مستخدم بمحطة بنزين.. إيقاف 4…

2022-07-14 / 13:06
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية ورياح قوية بهذه…

2022-07-14 / 11:58
Photo of متورطين في تزوير أوراق مالية.. إيقاف شخص وسيدة بالبيضاء

متورطين في تزوير أوراق مالية.. إيقاف شخص وسيدة بالبيضاء

2022-07-14 / 11:43
Photo of سطات.. عصابة تهاجم دركيين وترسل أحدهم الى المستشفى العسكري

سطات.. عصابة تهاجم دركيين وترسل أحدهم الى المستشفى العسكري

2022-07-14 / 11:21
Photo of بعد صراع طويل مع المرض .. وفاة “الشاف عمر”

بعد صراع طويل مع المرض .. وفاة “الشاف عمر”

2022-07-14 / 10:40
Photo of أمن البيضاء يوقف مواطنا جزائريا مبحوث عنه دوليا

أمن البيضاء يوقف مواطنا جزائريا مبحوث عنه دوليا

2022-07-14 / 10:23
Photo of الرياح القوية تسفر عن تسجيل خسائر مهمة بمراكش

الرياح القوية تسفر عن تسجيل خسائر مهمة بمراكش

2022-07-14 / 10:03
Photo of محامية “التسجيل الصوتي” تستأذن نقيب البيضاء لرفع شكاية قضائية

محامية “التسجيل الصوتي” تستأذن نقيب البيضاء لرفع شكاية قضائية

2022-07-14 / 09:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق