تازة.. حريق مهول يلتهم غابة باب أزهار والجهات المعنية تتدخل

ع محياوي – هبة بريس

شهدت جماعة الصميعة بإقليم تازة اليوم 14 يوليوز الجاري، حوالي الساعة التاسعة صباحا اندلاع حريق مهول بغابة باب أزهار بالمكان المسمى عين الرحا التابع لذات الجماعة المذكورة و الصورة من عين المكان.

هذا وقد تعبأت لهذا الحريق السلطات المحلية، و الوقاية المدنية ،و القوت المساعدة ،و المياه و الغابات، و الدرك الملكي، بالإضافة الى القوات المسلحة الملكية من أجل إخماد الحريق و إجلاء السكان المجاورين للغابة ، وقد انتقل الى عين المكان ” مصطفى المعزة ” عامل إقليم تازة في جو يعرف ارتفاع درجة الحرارة للوقوف عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذا الحريق الغابوي الى أماكن أخرى

الحريق الذي اندلع منذ فترة الصباح مع موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المنطقة لن يخلف أي إصابات أو ضحايا تذكر .

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