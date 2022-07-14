الناظور.. توقيف شخص مبحوث عنه بقتل زوجته وتكبيلها بمدينة وجدة

هبة بريس : وجدة

تمكنت الهيئة الحضرية للشرطة بالناظور، من إيقاف شخص مبحوثا عنه قدِم إلى مدينة الناظور بعدما قام بقتل زوجته بمدينة وجدة.

وتم اعتقال المشتبه فيه، يوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، صباحا أمام مسجد عمر دودوح، حيث كان جالسا في الحديقة المجاورة للمسجد، بعد أن طلب منه عنصر الشرطة الإدلاء ببطاقته الوطنية، ليتأكد بعد ذلك أن المشتبه فيه صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.

وكان الموقوف، قد قتل زوجته في الرابع من ماي المنصرم، وقام بتكبيلها في سطح منزلهما الكائن في حي المير علي بوجدة وفر الى وجهة غير معروفة، بعد أن تم اكتشاف جثة الهالكة من طرف ابنها.

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