رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يقوم بزيارة عمل للمغرب

2022-07-14 / 13:52
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هبة بريس

يحل رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، يوم الإثنين المقبل بمراكش في زيارة عمل للمغرب تستغرق أربعة أيام.

وجاء في بيان صادر عن البنك اليوم الخميس أن “هذه الزيارة تجدد التزام مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بتعزيز الشراكة الاستثنائية التي تربط المغرب بهذه المؤسسة لأكثر من نصف قرن”.

ونقل البيان عن أكينومي أديسينا قوله إن “المغرب مصدر إلهام. وهو بلد يثبت أنه من خلال الطموح والإرادة والموارد، فبإمكان النمو و التطور أن يصبح حقيقة”.

وأضاف “إن المملكة هي شريكنا الأول، بمجموعة هامة من العمليات ذات المستويات الكبيرة التي تجعل من البلد رائدا في العديد من المجالات على مستوى القارة”.

وأوضح البيان أنه في اليوم الثاني من زيارته، سيحضر رئيس البنك الأفريقي للتنمية أشغال الجمعية العامة ل”أفريقيا 50″، وهو صندوق أفريقي مخصص لتمويل البنيات التحتية ومقره الدار البيضاء، وذلك بصفته رئيسا لمجموعة البنك الافريقي للتنمية، ورئيس مجلس إدارة هذا الصندوق الذي تم إنشاؤه بمبادرة من البنك.

كما سيشارك في قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية التي تنطلق في 19 يوليوز في مراكش، تحت شعار: “نبني إفريقيا معا”.

وبحسب البيان سيلتقي أكينومي أديسينا خلال إقامته بكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، كما يتباحث مع شركاء التنمية الرئيسيين وعدد من الأطراف.

وخلال هذه الزيارة ، سيرافقه على الخصوص نائبة المدير المسؤولة عن التنمية الإقليمية والتكامل الإقليمي وتقديم الخدمات ، ياسين دياما فال، ونائب المدير المسؤول عن القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، سولومون كواينور.

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