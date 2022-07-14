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سرقوا 14 مليون من مستخدم بمحطة بنزين.. إيقاف 4 أشخاص بفاس

2022-07-14 / 13:06
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، يوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، من إيقاف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 39 سنة، من بينهم شقيقان وفتاتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب محاولة للسرقة بالخطف.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيهم بتعريض مستخدم بمحطة للبنزين لمحاولة سرقة بالخطف، استهدفت مبلغا ماليا يتجاوز 14 مليون سنتيم كان يستعد لإيداعه بوكالة بنكية.

الأبحاث والعمليات الأمنية الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهم بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الجريمة، قبل توقيف باقي شركائه تباعا وحجز السيارة المستعملة من قبلهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي شركائهم بعد تحديد هوياتهم بشكل كامل.

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تعليق واحد

  1. هذا يدل على الأرباح القياسية التي باتت محطات البنزين تحققها مع الزيادات الخيالية الغير مبررة ة ولا علا قة لها بأثمنة السوق الدولية

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