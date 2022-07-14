Barcelona's Ousmane Dembele reacts

رسميا.. ديمبلي يجدد عقده مع برشلونة حتى سنة 2024

2022-07-14 / 12:42
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي برشلونة رسمياً اليوم الخميس عودة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي للفريق بعقد جديد يستمر لمدة موسمين وينتهي في يونيو 2024 وذلك بعد نهاية عقده السابق مع “البلاوغرانا” الشهر الماضي.

وبهذا الشكل تنتهي سلسلة المفاوضات المطولة بين النادي “الكاتالوني” واللاعب الدولي الفرنسي صاحب الـ25 عاماً، والذي انضم بالفعل لتدريب الفريق تحت قيادة تشافي هرنانديز منذ الثلاثاء.

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تعليق واحد

  1. ديمبلي المشهور بكثرة اصاباته لن يقبل أي نادي آخر بصرف مبالغ لضمه برشلونة هو الفريق الأنسب له في الوقت الراهن.

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