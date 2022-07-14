الملك ينوه بروابط الصداقة المتينة والعريقة بين المغرب وفرنسا

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس ماكرون، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الفرنسي بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بروابط الصداقة المتينة والعريقة التي تربط المغرب وفرنسا؛ وإني لعلى يقين بأن تعاوننا المتميز سيظل مرتكزا للتقدم بالنسبة لشعبينا والفضاء الأورومتوسطي”.

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