الملك ينوه بروابط الصداقة المتينة والعريقة بين المغرب وفرنسا

2022-07-14 / 12:22
1
هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس ماكرون، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الفرنسي بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بروابط الصداقة المتينة والعريقة التي تربط المغرب وفرنسا؛ وإني لعلى يقين بأن تعاوننا المتميز سيظل مرتكزا للتقدم بالنسبة لشعبينا والفضاء الأورومتوسطي”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بمشاركة المغرب.. افتتاح الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. افتتاح الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

2022-07-14 / 16:33
Photo of وزيرة إسبانية سابقة: مخطط الحكم الذاتي يحظى بـ”كامل المصداقية”

وزيرة إسبانية سابقة: مخطط الحكم الذاتي يحظى بـ”كامل المصداقية”

2022-07-14 / 15:50
Photo of الأصالة والمعاصرة تقترح الترخيص للجماعات بالتراجع عن قرار نزع الملكية

الأصالة والمعاصرة تقترح الترخيص للجماعات بالتراجع عن قرار نزع…

2022-07-14 / 11:05
Photo of قبيل عرضها أمام أنظار الملك.. الحكومة تطلع على مشاريع قوانين

قبيل عرضها أمام أنظار الملك.. الحكومة تطلع على مشاريع…

2022-07-13 / 23:30
Photo of انعقاد مجلس وزاري دون تغيير على مستوى الولاة والعمال

انعقاد مجلس وزاري دون تغيير على مستوى الولاة والعمال

2022-07-13 / 21:06
Photo of المجلس الوزاري يصادق على إحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية

المجلس الوزاري يصادق على إحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية

2022-07-13 / 20:53
Photo of الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا

2022-07-13 / 20:44
Photo of لفتيت يعد لائحة من الولاة والعمال الجدد.. جيل جديد يعزز الإدارة الترابية للمملكة

لفتيت يعد لائحة من الولاة والعمال الجدد.. جيل جديد…

2022-07-13 / 14:02
Photo of الأصالة و المعاصرة يدعو لاستعمال الطاقة النووية في تحلية مياه البحر

الأصالة و المعاصرة يدعو لاستعمال الطاقة النووية في تحلية…

2022-07-13 / 13:06
Photo of وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب للتصدي للهجرة السرية نموذجي

وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب للتصدي للهجرة السرية…

2022-07-13 / 09:20

تعليق واحد

  1. العلاقات المغربية الفرنسية متينة ومتجدرة على مر التاريخ ستبقى كذلك لاعتبارات عديدة منها المالح المشتركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق