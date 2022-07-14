بنسعيد مهنئا لبؤات الأطلس: “أثبثن أن النساء قادرات على التألق في كل المجالات”

هبة بريس - الرباط

هنأ وزير الثقافة والتواصل والشباب، محمد المهدي بنسعيد، المنتخب الوطني النسوي على تأهلن لنهائي كأس افريقيا ولكأس العالم.

وقال بنسعيد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “نيابة عن كل أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل أتقدم بأحر التهاني للبؤات الأطلس بمناسبة فوزهن اليوم الذي مكنهن من التأهل لكأس العالم للنساء لأول مرة في التاريخ وأثبثن مرة أخرى أن النساء قادرات على التألق في كل المجالات دون استثناء.”

وأضاف “كما لا يغيب علي أن أتقدم بالشكر لكافة الجماهير التي تعبأت لإنجاح العرس الكروي النسوي وللجامعة الملكية لكرة القدم على توفير كافة الظروف ولكل الطاقم الفني والإداري.”

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