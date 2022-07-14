نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 41 و45 درجة) وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بهبات رياح قوية، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن موجة حر تتراوح درجاتها ما بين 41 و 45 درجة مرتقبة ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية الإثنين المقبل، في كل من وزان وتاونات ومولاي يعقوب ومكناس وفاس وسيدي سليمان والخميسات وسيدي قاسم والفقيه بنصالح وبني ملال وخريبكة وسطات والرحامنة ومراكش وقلعة السراغنة واليوسفية وزاكورة وتارودانت وطاطا وأسا الزاك والسمارة وداخل إقليمي العرائش وبوجدور.

وأضافت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بهبات رياح قوية مرتقبة اليوم الخميس (من الساعة الرابعة زوالا إلى الحادية عشرة ليلا) بإقليم الحوز.

كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، إلى أن هبات رياح أحيانا قوية (60 إلى 85 كلم) مرتقبة اليوم الخميس من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة ليلا بكل من خريبكة والفقيه بنصالح وسطات والحوز والرحامنة ومراكش وشيشاوة وقلعة السراغنة واليوسفية وورزازات.

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