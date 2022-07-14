سطات.. عصابة تهاجم دركيين وترسل أحدهم الى المستشفى العسكري
تمكنت عصابة اجرامية تنشط في ترويج المخدرات بتراب جماعة بني يكرين اقليم سطات، من تهريب أحد أفرادها من قبضة دركيي المركز الترابي بمركز كيسر بعد ان وجهت لأحد عناصرها طعنات على مستوى الرأس والكتف والوجه كانت كافية لإرساله صوب المستشفى العسكري بالرباط، فيما أصيب آخرون بجروح خفيفة.
وأضافت مصادر هبة بريس، ان المشتبه فيه الرئيسي الذي فر هاربا بعد وقوع الهجوم، كان موضوع بحث ضمن مذكرات وطنية حول الاتجار في المخدرات، مما حدا بعناصر الدرك الملكي إلى نصب كمين لايقاع به بإحدى الدواوير بالجماعة المذكورة، قبل أن تحاصرهم أفراد العصابة التي هاجمت دورية الدرك ووجهت طعنات لأحد عناصرها في محاولة منها لتخليص المشتبه فيه الرئيسي من قبضة الامنيين.
استنفار لازال يخيم على عناصر سرية الدرك الملكي بسطات بعد فرار الأخير من قبضة الدركيين، الكل يسابق الزمن للايقاع به لاسيما وأنه تحدى القانون وطعن أحد الدركيين الذين نقل على وجه السرعة نحو الرباط لاسعافه.
25 تعليقات
ادن .ما هي المنفعة في حمل السلاح؟ ان لم يكن يستعمل في هده الظروف. و دركيين لا يكفيان لإيقاف عصابة. هنا في المانيا على مجرم واحد خطير تري الشارع مليء بسيارات الشرطة.
لانعاتب هؤلاء تجار المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة بل نعاتب المسؤولين هم المسببون ما يجري في البلاد …
يجب كشف الحقيقة ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..
في هذه الآونة الأخيرة انتشر بكثرة بيع المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة والجرائم البشعة والتحرش والنصب وسرقة والفساد وووووووو وغيرها ولكني اظن من وراء ذالك عدم التربية الخلقية وعدم الوعي وبدأنا نتراخى في تشديد الأمن والأمان والاستقرار مما يجعل بلدنا بلد الجرائم…
ربما ظروف معيشتهم التي مروا بها هي من جعلتهم اصبحوا تجار المخدرات والمشروبات الكحولية واصبحوا ضحية المجتمع المغربي والمسؤول عن هذا هي الحكومة التي لم تجد لهم فرص العمل للشباب العاطل…