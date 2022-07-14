سطات.. عصابة تهاجم دركيين وترسل أحدهم الى المستشفى العسكري

هبة بريس_ الرباط

تمكنت عصابة اجرامية تنشط في ترويج المخدرات بتراب جماعة بني يكرين اقليم سطات، من تهريب أحد أفرادها من قبضة دركيي المركز الترابي بمركز كيسر بعد ان وجهت لأحد عناصرها طعنات على مستوى الرأس والكتف والوجه كانت كافية لإرساله صوب المستشفى العسكري بالرباط، فيما أصيب آخرون بجروح خفيفة.

وأضافت مصادر هبة بريس، ان المشتبه فيه الرئيسي الذي فر هاربا بعد وقوع الهجوم، كان موضوع بحث ضمن مذكرات وطنية حول الاتجار في المخدرات، مما حدا بعناصر الدرك الملكي إلى نصب كمين لايقاع به بإحدى الدواوير بالجماعة المذكورة، قبل أن تحاصرهم أفراد العصابة التي هاجمت دورية الدرك ووجهت طعنات لأحد عناصرها في محاولة منها لتخليص المشتبه فيه الرئيسي من قبضة الامنيين.

استنفار لازال يخيم على عناصر سرية الدرك الملكي بسطات بعد فرار الأخير من قبضة الدركيين، الكل يسابق الزمن للايقاع به لاسيما وأنه تحدى القانون وطعن أحد الدركيين الذين نقل على وجه السرعة نحو الرباط لاسعافه.

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