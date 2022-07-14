سطات.. عصابة تهاجم دركيين وترسل أحدهم الى المستشفى العسكري
تمكنت عصابة اجرامية تنشط في ترويج المخدرات بتراب جماعة بني يكرين اقليم سطات، من تهريب أحد أفرادها من قبضة دركيي المركز الترابي بمركز كيسر بعد ان وجهت لأحد عناصرها طعنات على مستوى الرأس والكتف والوجه كانت كافية لإرساله صوب المستشفى العسكري بالرباط، فيما أصيب آخرون بجروح خفيفة.
وأضافت مصادر هبة بريس، ان المشتبه فيه الرئيسي الذي فر هاربا بعد وقوع الهجوم، كان موضوع بحث ضمن مذكرات وطنية حول الاتجار في المخدرات، مما حدا بعناصر الدرك الملكي إلى نصب كمين لايقاع به بإحدى الدواوير بالجماعة المذكورة، قبل أن تحاصرهم أفراد العصابة التي هاجمت دورية الدرك ووجهت طعنات لأحد عناصرها في محاولة منها لتخليص المشتبه فيه الرئيسي من قبضة الامنيين.
استنفار لازال يخيم على عناصر سرية الدرك الملكي بسطات بعد فرار الأخير من قبضة الدركيين، الكل يسابق الزمن للايقاع به لاسيما وأنه تحدى القانون وطعن أحد الدركيين الذين نقل على وجه السرعة نحو الرباط لاسعافه.
25 تعليقات
ياربي السلامة اش هاد الشيء،راه خاص العصا شي نوع ديال بنادم عندنا في البلاد خاصو المؤبد بحال هاد النمادج خاصها تندثر من المجتمع باش تكون عبرة ليسخن عليه راسو،الى الجحيم يا الحثالة ديال المجتمع
و اين سلاحهم الوظيفي !!!!!
كان على الدركيين ان لا يواجهونهم بالسلاح حتى لا يقعوا في هذه الكارثة التي ذهب ضحيتها الدركي الى حالة استعجالية.
اللهم مخزن ظالم ولا رعية فاسدة
هذو شوف كيفاش تعاملوا مع الجوندارم
مسلحين فما بالك بمواطنين عاديين
الاعدام الاعدام لكي يكونوا عبرة للاخرين
نشكر دورية الدرك الملكي على مجهوداتهم وعلى عملهم الداىب والبطولي الذي تقوم به في سبيل مكافحة المخدرات والمتجرين فيها فإننا نتمنى الشفاء العاجل للمصابين منهم في هذا الحذث المؤلم كما نطالب القضاء بانزال اقصى العقوبات في حق المجرمين الذين يقاومون رجال السلطة بالعنف واستعمال الاسلحة البيضاء حيث تعرض حياتهم للخطر او تصيبهم عاهات واعاقات اثر ذلك فنحن فخورون بكم وبجميع القوات العمومية الوطنية الساهرة على امن البلاد واستقراره وحفظ الممتلكات شكرا للجميع
تجار المخدرات أصبحوا أكثر من تجار الخضروات والأخطر في جل المدن والقرى المغربية لقد أصبح من الضروري تشكيل فرق خاصة من جهاز الأمن لكبحهم ولما لا القضاء عليهم
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه هي نتيجة المخذرات مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بترويج المخذرات يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم..
في نظري ان تقوم السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الإستخبارية بالبحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
بعدما كان المغرب دولة الاستقرار هانحن نلاحظ كثرة الجرائم البشعة والنصب وسرقة والاغتصاب والاختطاف والترويج في المخذرات والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها ولا ندري من المسؤول عن هذا؟؟؟؟
يجب تكثير الكاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية لحماية موظفي الدرك الملكي بالمجال القروي ..
الدرك الملكي دائما معرضون للخطر لهذا يجب على الحكومة أن تحميهم من هؤلاء المفسدين تجار المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وتشديد الأمن والأمان بجميع مناطق المملكة المغربية وبالاخص بالاماكن المشبوهة.
يجب الحد من انتشار بيع المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وتشديد الأمن داخل القرى مع حماية الدرك الملكي.
أنا لست ضد فكرة استعمال السلاح لدركي لانه يحمي نفسه من هؤلاء الإرهابيين وحثالة المجتمع الذين افسدوا البلاد وحطموا عقول شبابنا…
يجب على الحكومة أن تمنح لموظفي الأمن الوطني والدركي باستخدام السلاح من أجل حمايتهم من المجرمين..
خاصهوم الإعدام هادو لي تعداو على الناس ديال المخزنا الأمن ديال لبلاد
كان عليه استعمال السلاح لأنه يواجه عصابة مسلحة بالسلاح الأبيض وعصابة بيع المخدرات وكان من المفروض حماية نفسه..
تخفيف الاحكام سبب كثرة اعدادهم في كل المدن يعتدون على الناس وعلى القوة العمومية دون ردع وزجر حقيقي
نتمنى الشفاء العاجل باذن الله لدركي ومعاقبة هؤلاء المجرمين……
يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لمن سولت لهم بفعل هذه الأفعال الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء…
نطالب بالتدخل الفوري ومحاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من تعدى حدود الله حسبنا الله ونعم الوكيل.