بعد صراع طويل مع المرض .. وفاة “الشاف عمر”

2022-07-14 / 10:40
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هبة بريس - الرباط

توفي صباح يومه الخميس، الطفل عمر عرشان المعروف ب”الشاف عمر” بعد صراع طويل مع مرض نادر.

وأعلنت والدة الطفل عمر صباح اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة نجلها عن سن يناهز 16 سنة .

واشتهر الطفل عمر بنشر فيديوهات بصفحته الرسمية، لتحضيره وصفات وأكلات جديدة معبرا عن عشقه للطبخ، ومحاولا إرسال اشارات التفاؤل والايجابية لمتابعيه.

هذا ويشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، عينت أواخر سنة 2020 الشاف عمر مناصرا يافعا لحقوق الطفل.

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