أمن البيضاء يوقف مواطنا جزائريا مبحوث عنه دوليا

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن جزائري يحمل الجنسية البلجيكية، يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع خمسة أوامر دولية بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البلجيكية لتورطه في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.

وقد تم توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول بتركيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بطلب من المكتب الوطني المركزي ببروكسل، وذلك للاشتباه في تورطه في نشاطات إجرامية متعددة تتنوع بين تكوين عصابة إجرامية وترويج المخدرات والاختطاف والاحتجاز.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط “مكتب الأنتربول” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة بلجيكا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي المبحوث عنه، في سياق تدعيم إجراءات المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لرصد وتوقيف المتورطين في مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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